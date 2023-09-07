На туристическом портале Нижегородской области запустили интерактивную карту

На туристическом портале «Знакомьтесь, Нижний» запустили интерактивную карту, которая посвящена главным турцентрам Нижегородской области.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Мы составили подробные гиды для каждого района и спланировали полноценные путешествия. Для нас важно фокусироваться не только на таких популярных центрах, как, например, Арзамас, Дивеево или Городец, но и уделять внимание другим развивающимся районам», — заявил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

До конца осени планируется опубликовать подробную информацию о более чем 20 муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что на Кубани реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере.