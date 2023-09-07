Узнать больше

На туристическом портале Нижегородской области запустили интерактивную карту

Короткая ссылка
На туристическом портале «Знакомьтесь, Нижний» запустили интерактивную карту, которая посвящена главным турцентрам Нижегородской области.
На туристическом портале Нижегородской области запустили интерактивную карту
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Мы составили подробные гиды для каждого района и спланировали полноценные путешествия. Для нас важно фокусироваться не только на таких популярных центрах, как, например, Арзамас, Дивеево или Городец, но и уделять внимание другим развивающимся районам», — заявил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

До конца осени планируется опубликовать подробную информацию о более чем 20 муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что на Кубани реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить