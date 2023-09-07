На туристическом портале Нижегородской области запустили интерактивную карту
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
«Мы составили подробные гиды для каждого района и спланировали полноценные путешествия. Для нас важно фокусироваться не только на таких популярных центрах, как, например, Арзамас, Дивеево или Городец, но и уделять внимание другим развивающимся районам», — заявил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.
До конца осени планируется опубликовать подробную информацию о более чем 20 муниципальных образованиях.
Ранее сообщалось, что на Кубани реализуют 46 инвестпроектов в курортной сфере.