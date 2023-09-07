Врач Тихомирова рассказала о пользе некоторых тренировок для снижения давления

Эксперт Лиги здоровья нации, врач ЛФК и спортивной медицины, инструктор Nordic Health Мария Тихомирова рассказала, что некоторые виды тренировок могут быть полезны для снижения артериального давления.

«Нет никаких сомнений, что физические тренировки в принципе эффективны для снижения артериального давления. Изометрические упражнения, такие как «планка» и «стульчик», тоже подойдут», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По её словам, самым изученным способом профилактики и лечения повышенного давления является аэробный тренинг.

«Умеренные нагрузки (ходьба, плавание, бег трусцой) продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления», — пояснила Тихомирова.

Она отметила, что именно этот вид активности является самым безопасным методом физической коррекции артериального давления.

Ранее преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала, почему важно регулярно выполнять дыхательные упражнения. По её словам, это отличный способ активизировать свою энергию.