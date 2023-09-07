Специалист Меркулова рассказала о пользе дыхательных упражнений

Преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала, почему важно регулярно выполнять дыхательные упражнения. По её словам, это отличный способ активизировать свою энергию.

В беседе с Life.ru эксперт рекомендовала, в частности, обратить внимание на медитацию и йогу, которые помогают улучшить фокусировку, растянуть мышцы, улучшить гибкость и избавиться от сонливости.

Как отметила Меркулова, пользу принесёт и бег на месте в течение одной-двух минут. Такое упражнение активизирует кровообращение.

«Главное, не перестарайтесь с усилиями. В результате приготовлений нужно почувствовать бодрость, а не усталость. Движения плавные, аккуратные, медленные, без напряжения», — добавила эксперт.

Ранее кандидат психологических наук руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал о депрессии и её профилактике.