Специалист Меркулова рассказала о пользе дыхательных упражнений
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В беседе с Life.ru эксперт рекомендовала, в частности, обратить внимание на медитацию и йогу, которые помогают улучшить фокусировку, растянуть мышцы, улучшить гибкость и избавиться от сонливости.
Как отметила Меркулова, пользу принесёт и бег на месте в течение одной-двух минут. Такое упражнение активизирует кровообращение.
«Главное, не перестарайтесь с усилиями. В результате приготовлений нужно почувствовать бодрость, а не усталость. Движения плавные, аккуратные, медленные, без напряжения», — добавила эксперт.
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