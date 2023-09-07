В Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы
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Об этом, как пишет ТАСС, говорится в проекте указа губернатора региона Александра Гусева.
«Определить… эпизоотическими очагами сибирской язвы», — говорится в документе.
Указано, что очаги выявлены в двух местах села Лебединка Богучарского района.
Таким образом, число очагов сибирской язвы в регионе достигло четырёх.
Ранее Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в Воронежской области.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.