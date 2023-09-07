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В Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы

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Специалисты ветеринарной службы выявили два новых очага сибирской язвы на территории Воронежской области.
В Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы
  • Gettyimages.ru
  • © CastaldoStudio

Об этом, как пишет ТАСС, говорится в проекте указа губернатора региона Александра Гусева.

«Определить… эпизоотическими очагами сибирской язвы», — говорится в документе.

Указано, что очаги выявлены в двух местах села Лебединка Богучарского района. 

Таким образом, число очагов сибирской язвы в регионе достигло четырёх.

Ранее Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в Воронежской области.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

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