В Севастополе откроют новую школу и детсад в сентябре

В Севастополе сдали в эксплуатацию новую школу и детский сад. Они рассчитаны на 240 и 220 детей соответственно. Учреждения откроются в сентябре.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Начальная школа станет вторым корпусом севастопольской школы №43», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Также стало известно, что в Ставропольском крае открыли ещё два центра «Точка роста». Они появились в селе Красногвардейском и посёлке Коммунар, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.

Центры создаются по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге откроют 24 новые школы до конца года.