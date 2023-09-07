В Севастополе откроют новую школу и детсад в сентябре
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.
«Начальная школа станет вторым корпусом севастопольской школы №43», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
Также стало известно, что в Ставропольском крае открыли ещё два центра «Точка роста». Они появились в селе Красногвардейском и посёлке Коммунар, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.
Центры создаются по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге откроют 24 новые школы до конца года.