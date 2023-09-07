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В Севастополе откроют новую школу и детсад в сентябре

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В Севастополе сдали в эксплуатацию новую школу и детский сад. Они рассчитаны на 240 и 220 детей соответственно. Учреждения откроются в сентябре.
В Севастополе откроют новую школу и детсад в сентябре
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Начальная школа станет вторым корпусом севастопольской школы №43», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Также стало известно, что в Ставропольском крае открыли ещё два центра «Точка роста». Они появились в селе Красногвардейском и посёлке Коммунар, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.

Центры создаются по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге откроют 24 новые школы до конца года.

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