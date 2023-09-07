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Академик Нетёсов рассказал о группах самых полезных вирусов

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Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов заявил, что наиболее полезными вирусами можно считать бактериофаги и вирусы-симбионты.
Академик Нетёсов рассказал о группах самых полезных вирусов
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«Дело в том, что, например, антибиотик можно хранить годами, а бактериофаг хранится всего месяц в морозилке. Но за бактериофагами как противобактериальными препаратами, я считаю, большое будущее. Потому что растёт число лекарственно устойчивых бактерий», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Что касается вирусов-симбионтов, то они живут внутри организма и дают ему эволюционные преимущества.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что для профилактики болезней важно следить за микробиомом — совокупностью бактерий, вирусов и грибов в организме.

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