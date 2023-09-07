В Удмуртии решили привлекать к поиску пропавших детей сотрудников СК

В Удмуртии приняли решение привлекать к поиску пропавших детей сотрудников Следственного комитета (СК).

Об этом сообщает udm-info.ru.

Соглашение о сотрудничестве в сфере поиска пропавших детей подписали руководитель Следственного управления СК России по региону Рустам Тугушев и директор Удмуртского Республиканского мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Денис Майоров.

«Речь идёт о розыске без вести пропавших, в первую очередь несовершеннолетних, в том числе самовольно покинувших дом или государственное учреждение, а также заблудившихся в условиях природной среды», — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

В рамках сотрудничества информационные ориентировки будут публиковаться на ресурсах ведомства.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в селе Засопка пропал одиннадцатилетний мальчик, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.