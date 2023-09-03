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В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик

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В Забайкальском крае в селе Засопка пропал одиннадцатилетний мальчик, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В Забайкалье пропал одиннадцатилетний мальчик
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Вечером 2 сентября ребёнок ушёл из дома и не вернулся.

«В отношении ребёнка могло быть совершено преступление», — говорится в сообщении.

В данный момент поиски ребёнка продолжаются, сотрудники правоохранительных органов обследуют место пропажи мальчика и прилегающие к нему районы.

Ранее стало известно, что пропавший в лесах под Усть-Катавом Челябинской области грибник-пенсионер найден мёртвым.

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