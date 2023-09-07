Полмиллиона жителей нашли работу при поддержке службы занятости Москвы с 2019 года
Об этом информирует НСН.
Собянин напомнил, что четыре года назад была проведена реформа службы занятости.
По словам мэра, из числа трудоустроенных в 2023 году 40% — молодые специалисты, а каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости, старше 50 лет.
Также почти 70 тыс. москвичей прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию при содействии специалистов службы занятости. Для москвичей подготовлено свыше 200 инструментов оценки навыков. Тестирование доступно в центрах «Моя работа» и «Моя карьера», а наиболее популярные тесты можно пройти онлайн.
Ранее сообщалось о новом исследовании сервиса SuperJob, проведённом среди жителей столицы, которое показало, что стремление более ответственно и качественно выполнять свои должностные обязанности зачастую зависит от уровня зарплаты.