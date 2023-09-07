Полмиллиона жителей нашли работу при поддержке службы занятости Москвы с 2019 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 500 тыс. москвичей с начала 2019 года нашли работу при содействии городской службы занятости.

Об этом информирует НСН.

Собянин напомнил, что четыре года назад была проведена реформа службы занятости.

По словам мэра, из числа трудоустроенных в 2023 году 40% — молодые специалисты, а каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости, старше 50 лет.

Также почти 70 тыс. москвичей прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию при содействии специалистов службы занятости. Для москвичей подготовлено свыше 200 инструментов оценки навыков. Тестирование доступно в центрах «Моя работа» и «Моя карьера», а наиболее популярные тесты можно пройти онлайн.

Ранее сообщалось о новом исследовании сервиса SuperJob, проведённом среди жителей столицы, которое показало, что стремление более ответственно и качественно выполнять свои должностные обязанности зачастую зависит от уровня зарплаты.