Большинство москвичей стремятся идеально выполнять рабочие задачи
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Шестеро из десяти (63%) жителей столицы назвали стремление к достижению идеальных результатов в работе характерной для себя чертой. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Стремление к перфекционизму в работе отмечается у 68% респондентов моложе 34 лет и у 58% из числа тех, кому за 45.
При этом чем выше зарплата, тем чаще горожане наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач: такой ответ дали 59% среди опрошенных с доходом до 50 тыс. рублей и 67% среди респондентов с доходом от 80 тыс. рублей.
Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская перечислила плюсы ситуации, когда подростки начинают трудовую деятельность.