Большинство москвичей стремятся идеально выполнять рабочие задачи

Новое исследование, проведённое среди жителей столицы, показало, что стремление более ответственно и качественно выполнять свои должностные обязанности зачастую зависит от уровня зарплаты.

Шестеро из десяти (63%) жителей столицы назвали стремление к достижению идеальных результатов в работе характерной для себя чертой. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Стремление к перфекционизму в работе отмечается у 68% респондентов моложе 34 лет и у 58% из числа тех, кому за 45.

При этом чем выше зарплата, тем чаще горожане наблюдают у себя стремление к идеальному выполнению задач: такой ответ дали 59% среди опрошенных с доходом до 50 тыс. рублей и 67% среди респондентов с доходом от 80 тыс. рублей.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская перечислила плюсы ситуации, когда подростки начинают трудовую деятельность.