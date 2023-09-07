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Минцифры России: более 23 тысяч человек получили льготную IT-ипотеку

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Замглавы Минцифры Андрей Заренин заявил, что более 23 тыс. специалистов получили льготную профильную IT-ипотеку с момента запуска программы.
Минцифры России: более 23 тысяч человек получили льготную IT-ипотеку
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой абсолютной победе сборной России на 35-й Международной олимпиаде по информатике.

«У нас с момента начала действия программы — это был май прошлого года, май 2022 года — уже сейчас ипотеку получили более 23 тыс. IT-специалистов, и суммы там более 207 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, согласно планам министерства, к концу года льготная ипотека будет выдана не менее чем 30 тыс. специалистам.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года.

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