Минсельхоз: выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года.

Об этом он сказал в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

«По льготной сельской ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнём выдавать. У нас выросли наши обязательства по ранее выданным кредитам, с учётом увеличения ключевой ставки. Но тем не менее сейчас я думаю, что в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнём выдавать сельскую ипотеку», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим, говоря о льготном кредитовании предприятий АПК, он отметил, что «через какое-то время» оно вновь начнётся.

Ранее в Минсельхозе России заявили, что российские уполномоченные банки временно приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ.