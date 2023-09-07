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На Кубани суд арестовал подозреваемую в утоплении двухлетней дочери в ванне

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В объединённой пресс-службе судов Краснодарского края заявили, что судья принял решение отправить под стражу женщину, подозреваемую в том, что она утопила свою двухлетнюю дочь в ванне.
На Кубани суд арестовал подозреваемую в утоплении двухлетней дочери в ванне
  • РИА Новости

«Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, обвиняемая не возражала. Изучив материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России. Согласно материалам дела, 5 сентября она набрала в ванну воды и, поместив в неё ребёнка, удерживала руками до тех пор, пока девочка не перестала подавать признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери.

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