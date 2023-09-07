На Кубани суд арестовал подозреваемую в утоплении двухлетней дочери в ванне
- РИА Новости
«Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, обвиняемая не возражала. Изучив материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России. Согласно материалам дела, 5 сентября она набрала в ванну воды и, поместив в неё ребёнка, удерживала руками до тех пор, пока девочка не перестала подавать признаков жизни.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери.