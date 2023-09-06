На Кубани задержали женщину, утопившую в ванне двухлетнюю дочь
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Об этом информирует краевое следственное управление СК России.
В отношении 35-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России.
Женщина вместе с ребёнком проживала в съёмной квартире в Краснодаре. По данным следствия, днём 5 сентября «злоумышленница, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила её в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни».
О происшествии подозреваемая самостоятельно проинформировала экстренные службы.
В конце августа сообщалось, что жителю Алушты назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство своего четырёхлетнего ребёнка и ещё ряд преступлений в отношении бывшей жены.