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На Кубани задержали женщину, утопившую в ванне двухлетнюю дочь

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В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве двухлетней дочери.
На Кубани задержали женщину, утопившую в ванне двухлетнюю дочь
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует краевое следственное управление СК России.

В отношении 35-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России.

Женщина вместе с ребёнком проживала в съёмной квартире в Краснодаре. По данным следствия, днём 5 сентября «злоумышленница, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила её в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни».

О происшествии подозреваемая самостоятельно проинформировала экстренные службы.

В конце августа сообщалось, что жителю Алушты назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство своего четырёхлетнего ребёнка и ещё ряд преступлений в отношении бывшей жены.

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