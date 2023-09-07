В Москве ко Дню города установили 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в Москве ко Дню города установили 4,5 тыс. флагов и декоративных конструкций.

Об этом сообщает РИАМО.

По словам заммэра, также были развешаны более тысячи поздравительных плакатов, в пешеходных зонах установлены арки с живыми цветами, интерактивные конструкции, обустроены зоны отдыха с качелями.

Кроме того, в парке «Зарядье» установили объёмно-декоративную конструкцию «С днём рождения, Москва!», а на Поклонной горе — цифровую стелу с лучшими видами столицы.

Ранее руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин заявил, что в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили развлекательную программу ко Дню города с 8 по 10 сентября.