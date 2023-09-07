Депутат Толстой усомнился в целесообразности членства России в ЮНЕСКО

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой поставил под сомнение целесообразность членства России в ЮНЕСКО, после того как организация подвергла критике закон, позволяющий вести ограниченную вырубку лесов около Байкала.

«Так и будем прислушиваться к их мнению? Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос», — написал Толстой в своём Telegram-канале.

Он отметил, что США и Израиль не пугал выход из ЮНЕСКО в национальных интересах.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, когда обвинила Россию в якобы атаках на исторический центр Одессы.