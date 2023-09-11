Россиянам напомнили, что кредитная история обнуляется по истечении десяти лет

Эксперты рассказали RT, по каким причинам и каким группам россиян могут отказать в выдаче ипотеки или кредита.

«На ипотечном рынке существует несколько форматов отказов в оформлении ипотечных кредитов: прямой отказ или одобрение суммы, которая существенно меньше запрошенной. В обоих случаях потенциальному клиенту придётся обратиться в другие банки», — рассказал руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов.

По его словам, причиной прямого отказа может стать плохая кредитная история заёмщика либо его нахождение в чёрных списках бюро кредитных историй, куда люди попадают из-за просрочек или мошеннических операций.

«Напомню, что полное обнуление кредитной истории происходит по истечении десяти лет. Также банк может отказать работникам компаний определённых сфер деятельности или профессий, в которых получение дохода связано с большими рисками, например казино», — напомнил собеседник RT.

Он добавил, что причин сокращения запрошенной суммы существенно больше, они зависят от рисковой политики конкретного банка.

«Например, банк может снизить сумму кредита, если человек имеет высокую кредитную нагрузку: разница между доходами и расходами не покрывает запрошенную сумму. К расходам в том числе относятся кредитные карты, даже если человек их не использует. Чем больше кредитный лимит по карте, тем больше потенциальная кредитная нагрузка. Обращение в микрофинансовые организации также может послужить причиной существенного срезания суммы», — заявил Сафронов.

Комментируя возможные причины отказа в выдаче потребительского кредита, Дмитрий Николаев, менеджер продукта «Подбор кредита» пояснил в беседе с RT, что чаще всего они связаны с плохим кредитным рейтингом.

«Этот показатель рассчитывается на основе добросовестности исполнения предыдущих и текущих обязательств перед кредиторами, показателя диверсификации кредитов, обновления и продолжительности кредитной истории. На кредитный рейтинг могут влиять частые просрочки выплат по текущим кредитам, а также подача заявления на банкротство и уже признанное банкротство», — рассказал эксперт.

По его словам, если кредитный рейтинг на хорошем уровне, потенциальному заёмщику могут отказать из-за высокого показателя долговой нагрузки.

Также, как пояснил специалист, он может не попадать в приоритетные для кредитования группы банка (возраст, профессия), но в этом случае достаточно обратиться в другой банк.

Кроме того, причинами отказа могут стать недостоверная информация в анкете и отсутствие кредитного рейтинга, предупредил Николаев.

«В таких ситуациях мы советуем открыть кредитную карту, несколько раз провести по ней платежи и вовремя её погасить», — заключил он.

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