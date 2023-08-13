Специалист Глазков дал советы по выбору финансовых продуктов для пенсионеров

Финансовый эксперт Максим Глазков дал в беседе с RT рекомендации по выбору финансовых продуктов для пенсионеров.

«Некоторые банки предлагают надбавку в размере 0,1—0,5 процентного пункта ко вкладам для пенсионеров. Например, если для большинства вкладчиков доходность составляет 8%, то для пенсионеров может быть 8,5%. Такие вклады открываются при предъявлении пенсионного удостоверения», — объяснил эксперт «Сравни».

Если пенсионеру очень нужны деньги, а банк отказывает, то ему ничего не остаётся, как обратиться в микрофинансовую компанию, которая кредитует по ставке до 0,8% в день, добавил специалист.

«Вот тут и могут начаться проблемы, если у заёмщика не будет денег для возврата займа. Советую обращаться в такие компании в самых экстренных случаях. Лучше всего занять у близких людей», — посоветовал Глазков.

Он добавил, что банки предлагают пенсионерам как обычные, так отдельные карты, на которые можно получать пенсию. Некоторые обещают 1—2 тыс. рублей за перевод пенсии в их банк.

«Этим бонусом выгодно воспользоваться. Можно один год получать пенсию в одном банке, а затем переходить в другой, каждый раз получая за это бонус», — рассказал собеседник RT.

Он напомнил, что пенсионерам, как и любым другим людям, важно изучать комиссии по каждому продукту, которым они хотят воспользоваться, а также сравнивать предложения нескольких банков и выбирать самое выгодное.

Кроме того, важно всегда читать условия договоров, заявил специалист.

«Желательно перед подписанием привлекать детей или других родственников, чтобы они помогли разобраться в условиях», — отметил он.

Также, по его словам, не стоит откликаться на назойливые предложения вложить деньги и быстро получить высокий доход.

«Не стоит хранить крупные суммы дома, чтобы не стать жертвой похитителей и мошенников», — заключил Глазков.

Ранее Глазков рассказал в беседе с RT о преимуществах использования цифрового рубля.