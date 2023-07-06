Финансовый эксперт Глазков назвал безопасное проведение операций задачей цифрового рубля

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT о преимуществах использования цифрового рубля.

«Массовое применение цифрового рубля, по данным ЦБ, следует ждать только к 2025—2027 годам. До этого времени он будет доступен для ограниченного количества клиентов и операций. Согласно регулятору, цифровой рубль можно будет использовать как обычную валюту. Он подойдёт для оплаты покупок или получения переводов. Курсы всех трёх форм валюты (цифровой рубль, наличные и безналичные деньги) будут одинаковыми. Кроме того, каждую форму рубля можно будет перевести в другую. За выпуск цифровых рублей будет отвечать ЦБ», — пояснил эксперт финансовой платформы «Сравни».

По его словам, основная задача цифрового рубля — обеспечить быстрое, безопасное и надёжное проведение финансовых операций.

«Другая возможность, которую он предлагает, — удобство расчёта для малонаселённых территорий. Например, это географически отдалённые регионы, где могут быть проблемы с безналичными платежами. Цифровым рублём можно будет расплачиваться без подключения к интернету. В отличие от безналичных денег, цифровой рубль будет храниться не в банках, а на специальной платформе ЦБ. Поэтому проценты по ним начисляться не будут, в отличие от онлайн-вкладов или дебетовых карт. Другое важное отличие — уникальный цифровой код. У каждого цифрового рубля будет уникальный номер, как у банкноты, по которому можно будет отслеживать транзакции», — рассказал собеседник RT.

При этом россияне смогут получить доступ к средствам на цифровом кошельке через финансовую организацию, где они обслуживаются. Другая возможность — покупка и продажа доступных валют по такому же курсу, как и наличные деньги.

«Цифровой рубль отличается и от криптовалют. Как и другие финансовые инструменты, выпускаемые ЦБ, он обеспечен золотовалютными резервами и другими активами. Поэтому его курс не будет таким волатильным, как курс криптовалют, которые в теории может намайнить любой пользователь», — добавил Глазков.

Нельзя сказать, что цифровой рубль полностью заменит наличные и безналичные деньги, пояснил эксперт.

«Скорее, его миссия в том, чтобы стать ещё одним удобным дополнением для финансовых операций. Заработать на хранении цифрового рубля не удастся, так как процент по нему начисляться не будет. Поэтому основная задача цифровой валюты — применение как расчётное средство», — заключил он.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно на горизонте 2025—2027 годов.