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ЦБ: начало массового использования цифрового рубля в России возможно в 2025—2027 годах

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Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно на горизонте 2025—2027 годов.

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025—2027 годов», — рассказала она в интервью Forbes.

Скоробогатова добавила, что реализация данного сценария зависит в том числе от российских банков, которые будут присоединяться к платформе. Этот процесс, по её словам, будет поэтапный.

Она уточнила, что после принятия закона о цифровом рубле ЦБ и участники рынка начнут его пилотирование на реальных операциях с 13 банками, прошедшими все технические стадии подготовки.

Ранее Скоробогатова заявила, что ЦБ России надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублём.

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