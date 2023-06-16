Центробанк России надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублём

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ России надеется в июле-августе начать реальные операции с цифровым рублём.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я ожидаю, что мы сможем уже в июле-августе начать реальные операции», — сказала она.

Таким образом Скоробогатова прокомментировала слова главы комитета Государственной думы по финрынку Анатолия Аксакова о том, что закон о цифровом рубле в ближайшее время будет принят.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в интервью корреспонденту RT Arabic Максиму аль-Тури на ПМЭФ заявил, что больше нет доверия к расчётам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада.

По его мнению, всё больше расчётов будет осуществляться в цифровых валютах.