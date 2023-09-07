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Московской центр композитов передал свою продукцию для ремонта дома в Норильске

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Столичное предприятие по производству композитов передало инновационные материалы собственного производства для реконструкции жилого дома в Норильске.
Московской центр композитов передал свою продукцию для ремонта дома в Норильске

Об этом информирует НСН.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что высокотехнологичные материалы московского предприятия «НЦК» (Нанотехнологический центр композитов) используются во всех регионах России и в странах СНГ для ремонта, укрепления или реконструкции зданий.

«Они выдерживают различные погодные и внешние условия, а также позволяют сократить необходимые ресурсы», — отметил он.

Объект в Норильске уже готовится к заселению, работы удалось провести в кратчайшие сроки, заключил глава департамента.

Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.

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