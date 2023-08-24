В Челябинской области инвестор вложит 2,5 млрд рублей в технопарк Южноуральска

В Минпроме Челябинской области сообщили, что компания «Форэнерго» инвестирует в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.

Об этом сообщает URA.RU.

«Компания «Форэнерго», инвестор нового завода «ЮЗРК групп», планирует создать технопарк на промышленной площадке бывшего ЮЗРК. Холдинг собирается инвестировать в проект не менее 2,5 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

Завод Южноуральска стал собственностью «Форэнерго» в апреле.

Строительство технопарка инвестор намерен завершить до конца 2024 года.

В частности, сообщается, что выпускаемые на производстве керамические изделия усовершенствуют для поставки предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Ранее экономист и предприниматель Пётр Заборцев в разговоре с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что от сырьевой модели экономики нужно уходить, сделать упор на развитие рентабельности промышленности, привлекать туда людей, технологии, инвестиции.