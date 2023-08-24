Узнать больше

В Челябинской области инвестор вложит 2,5 млрд рублей в технопарк Южноуральска

Короткая ссылка
В Минпроме Челябинской области сообщили, что компания «Форэнерго» инвестирует в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.
В Челябинской области инвестор вложит 2,5 млрд рублей в технопарк Южноуральска
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Компания «Форэнерго», инвестор нового завода «ЮЗРК групп», планирует создать технопарк на промышленной площадке бывшего ЮЗРК. Холдинг собирается инвестировать в проект не менее 2,5 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

Завод Южноуральска стал собственностью «Форэнерго» в апреле.

Строительство технопарка инвестор намерен завершить до конца 2024 года.

В частности, сообщается, что выпускаемые на производстве керамические изделия усовершенствуют для поставки предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Ранее экономист и предприниматель Пётр Заборцев в разговоре с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что от сырьевой модели экономики нужно уходить, сделать упор на развитие рентабельности промышленности, привлекать туда людей, технологии, инвестиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить