В МЖД сообщили об открытии вокзала Брянск-Орловский для пассажиров

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили об открытии вокзала Брянск-Орловский для пассажиров.

«В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба РЖД информировала, что обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.

Позже он сообщил о предотвращении ещё одной атаки БПЛА на подлёте к Брянску.