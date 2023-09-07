Узнать больше

В МЖД сообщили об открытии вокзала Брянск-Орловский для пассажиров

Короткая ссылка
В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили об открытии вокзала Брянск-Орловский для пассажиров.
В МЖД сообщили об открытии вокзала Брянск-Орловский для пассажиров
  • Gettyimages.ru
  • © gyro

«В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба РЖД информировала, что обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.

Позже он сообщил о предотвращении ещё одной атаки БПЛА на подлёте к Брянску.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить