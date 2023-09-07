В МЖД сообщили об открытии вокзала Брянск-Орловский для пассажиров
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«В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба РЖД информировала, что обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянском был сбит беспилотный летательный аппарат.
Позже он сообщил о предотвращении ещё одной атаки БПЛА на подлёте к Брянску.