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Суд арестовал бывшего командира армии ПВО Москвы по делу о взятке

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Военный суд принял решение арестовать командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения ВС России генерал-майора Константина Огиенко в связи с делом о получении особо крупной взятки.
Суд арестовал бывшего командира армии ПВО Москвы по делу о взятке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский гарнизонный и 235-й гарнизонный военные суда.

Как уточняет агентство, первый суд принял решение об аресте генерала ещё в августе, но известно об этом стало только сейчас.

Вместе с этим второй суд позднее продлил срок заключения до 27 ноября.

Предварительное следствие отмечает, что отправленный под стражу через вымогательство получил от гражданки через подчинённого командира войсковой части в Подмосковье 500 тыс. рублей. При этом данная сумма была лишь первой частью взятки в 30 млн рублей. Деньги Огиенко требовал за оказание «помощи» в вопросе отчуждения земли, прилегающей к войсковой части.

Также в 235-м суде уточнили, что подчинённого генерала Дмитрия Беляцкого — командира войсковой части — задержали ещё раньше и он пошёл на досудебное соглашение, в рамках которого в том числе изобличил «преступную деятельность иных лиц». В итоге он сначала был арестован, а после был отправлен под домашний арест.

Ранее Абаканский краевой суд отправил под арест главу Минтранса региона Дмитрия Василиади по делу о получении взятки в крупном размере.

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