Суд в Хакасии арестовал главу регионального Минтранса по делу о взятке

Абаканский краевой суд отправил под арест главу Минтранса региона Дмитрия Василиади по делу о получении взятки в крупном размере.

«Сегодня, 3 сентября, Абаканским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в заявлении объединённой пресс-службы судов Хакасии.

Отмечается, что Василиади предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

В августе Басманный суд Москвы отправил под стражу начальника абонентского отдела и начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области по делу о коррупции.