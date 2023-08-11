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Суд в Москве арестовал руководителей белгородского Фонда ЖКХ по делу о коррупции

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Басманный суд Москвы отправил под стражу начальника абонентского отдела и начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области.
Суд в Москве арестовал руководителей белгородского Фонда ЖКХ по делу о коррупции
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Юлия Овчарова, которая является начальником абонентского отдела Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)... Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября», — сказал собеседник агентства.

Вместе с этим судья согласился арестовать бывшего и. о. гендиректора белгородского «Центра экологической безопасности» Даниила Медведева, которому, согласно картотеке, вменяется преступление по п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки в крупном размере).

Также суд отправил в СИЗО начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области Андрея Внукова и заместителя Медведева — Кирилла Попова, которым, согласно данным суда, также вменяются коррупционные статьи.

Ранее сообщалось, что замглавы Архангельска был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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