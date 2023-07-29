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Замглавы Архангельска заподозрили в получении взятки за махинации с полигоном ТБО

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Замглавы Архангельска и замдиректора подведомственной мэрии организации задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СУСК России по Архангельской области.
Замглавы Архангельска заподозрили в получении взятки за махинации с полигоном ТБО
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в течение двух лет подозреваемые каждый месяц получали от представителя организации взятку в сумме 150 тыс. рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Так, должностные лица получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о лишении свободы на срок до четырёх лет за взятки, не превышающие 10 тыс. рублей.

26 июля индустриальный районный суд Ижевска поместил под домашний арест бывшего главу города Олега Бекмеметьева по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

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