В Госдуме поддержали идею доплат к страховой пенсии сельским почтальонам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение установить в России доплаты к страховой пенсии сельским почтальонам.

Парламентарий отметил, что на данный момент в стране действует закон, по которому всем работникам на селе должна быть надбавка за тяжёлые условия работы.

«Почтальон как раз работает, преимущественно, на улице, в любую погоду. Перемещается, что называется, в сапогах по грязи и как придётся», — добавил Нилов.

Он отметил, что данный законопроект «совершенно справедлив».

«И 25%, я считаю, возможно, ещё и мало. Пенсии (в сельской местности — RT) очень маленькие, а условия самые сложные, наверное. Если не брать вредные производства каких-то предприятий», — добавил собеседник RT.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет.

Изменения вносятся в проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях».