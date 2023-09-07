Узнать больше

В Госдуме поддержали идею доплат к страховой пенсии сельским почтальонам

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение установить в России доплаты к страховой пенсии сельским почтальонам.
В Госдуме поддержали идею доплат к страховой пенсии сельским почтальонам
  • РИА Новости

Парламентарий отметил, что на данный момент в стране действует закон, по которому всем работникам на селе должна быть надбавка за тяжёлые условия работы.

«Почтальон как раз работает, преимущественно, на улице, в любую погоду. Перемещается, что называется, в сапогах по грязи и как придётся», — добавил Нилов.

Он отметил, что данный законопроект «совершенно справедлив».

«И 25%, я считаю, возможно, ещё и мало. Пенсии (в сельской местности — RT) очень маленькие, а условия самые сложные, наверное. Если не брать вредные производства каких-то предприятий», — добавил собеседник RT.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет.

Изменения вносятся в проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить