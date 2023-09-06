Узнать больше

В Петербурге более 36 тысяч человек нашли работу через службу занятости с начала года

Короткая ссылка
Специалисты службы занятости в Санкт-Петербурге помогли устроиться на работу более чем 36 тыс. человек с начала 2023 года, что на 6 тыс. больше, чем годом ранее.
В Петербурге более 36 тысяч человек нашли работу через службу занятости с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Большая часть вакансий на портале «Работа России» представлена в промышленности и производстве (свыше 9000).

В сфере образования и науки предлагается более 3,2 тыс. вакансий, в сфере ЖКХ и социального обеспечения — около 3,8 тыс.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за счёт инвестпроектов ежегодно создаётся до 70 тыс. рабочих мест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить