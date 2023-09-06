В Петербурге более 36 тысяч человек нашли работу через службу занятости с начала года
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Большая часть вакансий на портале «Работа России» представлена в промышленности и производстве (свыше 9000).
В сфере образования и науки предлагается более 3,2 тыс. вакансий, в сфере ЖКХ и социального обеспечения — около 3,8 тыс.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье за счёт инвестпроектов ежегодно создаётся до 70 тыс. рабочих мест.