В Петербурге более 36 тысяч человек нашли работу через службу занятости с начала года

Специалисты службы занятости в Санкт-Петербурге помогли устроиться на работу более чем 36 тыс. человек с начала 2023 года, что на 6 тыс. больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Большая часть вакансий на портале «Работа России» представлена в промышленности и производстве (свыше 9000).

В сфере образования и науки предлагается более 3,2 тыс. вакансий, в сфере ЖКХ и социального обеспечения — около 3,8 тыс.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за счёт инвестпроектов ежегодно создаётся до 70 тыс. рабочих мест.