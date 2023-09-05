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В Подмосковье за счёт инвестпроектов ежегодно создаётся до 70 тысяч рабочих мест

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион ежегодно создаёт 60—70 тыс. новых рабочих мест благодаря инвестиционным проектам. По его словам, задача в том, чтобы держать такой темп и в дальнейшем.

Об этом информирует телеканал «360».

С января по июнь инвестиции в основной областной капитал достигли 556,3 млрд рублей, это на 3,1% больше, чем годом ранее, отметил Воробьёв.

Также, по его словам, три года подряд регион преодолевает отметку в 1 трлн рублей привлечённых инвестиций. Рост наблюдается и в 2023-м.

Чтобы держать такие показатели, необходимо помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов в год, подчеркнул губернатор. Для этого в регионе действуют специальные программы.

Воробьёв также рассказал, что в текущий момент в регионе на сопровождении в различных стадиях реализации находится 1150 инвестиционных проектов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что город выделил землю инвесторам по льготной арендной ставке 1 рубль в год под строительство шести новых предприятий.

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