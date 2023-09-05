В Подмосковье за счёт инвестпроектов ежегодно создаётся до 70 тысяч рабочих мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион ежегодно создаёт 60—70 тыс. новых рабочих мест благодаря инвестиционным проектам. По его словам, задача в том, чтобы держать такой темп и в дальнейшем.

Об этом информирует телеканал «360».

С января по июнь инвестиции в основной областной капитал достигли 556,3 млрд рублей, это на 3,1% больше, чем годом ранее, отметил Воробьёв.

Также, по его словам, три года подряд регион преодолевает отметку в 1 трлн рублей привлечённых инвестиций. Рост наблюдается и в 2023-м.

Чтобы держать такие показатели, необходимо помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов в год, подчеркнул губернатор. Для этого в регионе действуют специальные программы.

Воробьёв также рассказал, что в текущий момент в регионе на сопровождении в различных стадиях реализации находится 1150 инвестиционных проектов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что город выделил землю инвесторам по льготной арендной ставке 1 рубль в год под строительство шести новых предприятий.