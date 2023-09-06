Иммунолог Жемчугов напомнил о сроках выработки иммунитета после вакцинации от гриппа

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт также отметил, что заболевших коронавирусом в настоящее время мало, и большинство переносят болезнь легко или бессимптомно.

«Но надо быть готовым сделать тест после контакта с заболевшим на коронавирус, а также грипп и энтеровирус, потому что симптомы могут пересекаться, чтобы потом знать, от чего лечить», — сказал Жемчугов.

Ранее в Подмосковье рассказали о вакцинации от гриппа в мобильных комплексах.