Узнать больше

Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днём в Запорожской области

Короткая ссылка
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому 8 сентября, первый день голосования на выборах, в регионе объявляется нерабочим.
Балицкий объявил 8 сентября нерабочим днём в Запорожской области
  • РИА Новости

«Подписал указ, которым день 8 сентября 2023 года — первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований — объявляется нерабочим, праздничным», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он отметил, что указ подписан с целью реализации избирательных прав жителей региона.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что более 735 тыс. заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы Киева не признавать легитимность выборов в новых российских регионах показывают его безразличное отношение к мнению местных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить