Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому 8 сентября, первый день голосования на выборах, в регионе объявляется нерабочим.

«Подписал указ, которым день 8 сентября 2023 года — первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований — объявляется нерабочим, праздничным», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он отметил, что указ подписан с целью реализации избирательных прав жителей региона.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что более 735 тыс. заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы Киева не признавать легитимность выборов в новых российских регионах показывают его безразличное отношение к мнению местных жителей.