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Песков: Путин может проголосовать на выборах в сентябре в электронной форме

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин, скорее всего, проголосует в единый день голосования 10 сентября в электронной форме.
Песков: Путин может проголосовать на выборах в сентябре в электронной форме
  • РИА Новости

Песков объяснил, что Путин до этого уже несколько раз голосовал электронно и отмечал, что это «чрезвычайно удобный способ голосования».

«Это удобно, быстро, надёжно, поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что и на этот раз президент выберет именно такой способ», — цитирует его РИА Новости

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что более 735 тыс. заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах.

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