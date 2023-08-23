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ЦИК: более 735 тысяч заявлений подано на дистанционное электронное голосование

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Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что более 735 тыс. заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах.

«В общей сложности у нас подано свыше 860 тыс. заявлений из них 735 707 — это ДЭГ и 131 715 — это включение в список избирателей по месту нахождения на момент выборов», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, большинств заявлений относятся к Московской области.

вместе с этим Памфилова также напомнила, что приём заявлений на ДЭГ и голосование по месту нахождения продлится до начала сентября.

Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.

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