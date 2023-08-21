В Москве 25 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами
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Как пишет ТАСС, такое решение было принято в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
«Мы тест этот проведём 25 августа», — сказал глава штаба Вадим Ковалёв.
Он отметил, что у участников голосования спросят: «Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?». Им будут предложены такие варианты для ответа, как «Бесплатная городская парковка»; «Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца»; «Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города»; «Бесплатное посещение городских музеев».
Выборы в Москве будут проходить в этом году в течение трёх дней: 8, 9 и 10 сентября.
Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.