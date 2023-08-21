В Москве 25 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами

В Москве 25 августа состоится публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования.

Как пишет ТАСС, такое решение было принято в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Мы тест этот проведём 25 августа», — сказал глава штаба Вадим Ковалёв.

Он отметил, что у участников голосования спросят: «Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?». Им будут предложены такие варианты для ответа, как «Бесплатная городская парковка»; «Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца»; «Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города»; «Бесплатное посещение городских музеев».

Выборы в Москве будут проходить в этом году в течение трёх дней: 8, 9 и 10 сентября.

Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.