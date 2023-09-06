Депутат Пилипенко заявила о незаконности сборов внутри родительских комитетов
- РИА Новости
«Сборов денег на какие-либо мероприятия или на организацию учебного процесса быть не должно. Но вместе с тем в настоящее время родительские комитеты самостоятельно принимают решение о том, чтобы организовывать спонсорскую помощь школам и детским садам для того, чтобы поменять шторы, сделать какой-то косметический ремонт, организовать экзамены», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, это недопустимо, так как всё обеспечено государственным заданием.
Ранее детский психолог Елена Лосева заявила, что позитивный настрой на учёбу очень важен для ребёнка.