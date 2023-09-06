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Врач Бегашева рассказала, что маленькие дети могут болеть до восьми раз в год

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Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева рассказала, как часто могут болеть дети.
Врач Бегашева рассказала, что маленькие дети могут болеть до восьми раз в год
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В беседе с РИАМО Бегашева заявила, что маленькие дети могут болеть до восьми раз в год, так как у них нет иммунитета ни к одному из множества вирусов.

По словам врача, чем старше ребёнок становится, тем ровнее должна становиться ситуация.

Кроме того, Бегашева добавила, что осенью и зимой дети болеют чаще ввиду частых перепадов температуры и переохлаждения.

«Не стоит забывать о взаимодействии в малых группах в школе и детском саду, где вирусы легко передаются от ребёнка к ребёнку», — пояснила врач.

Ранее педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина предупредила, что с началом учебного года из-за увеличения нагрузок на организм школьника у него могут развиться различные заболевания.

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