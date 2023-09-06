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RT: в 2022 году страны Балтии поставили Украине более 280 единиц техники и вооружения

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RT
Как выяснил RT, за 2022 год прибалтийские государства поставили Украине 287 противотанковых комплексов Javelin, гаубиц, вертолётов и бронетранспортёров. Информация получена в ходе анализа больших данных, собранных Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).
RT: в 2022 году страны Балтии поставили Украине более 280 единиц техники и вооружения
  • AP

За этот период от Латвии, Литвы и Эстонии Украина получила не менее 100 противотанковых комплексов Javelin и 30 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Данные указывают также на то, что Эстония собиралась начать поставки этих вооружений ещё в 2021 году, но ждала разрешения на реэкспорт от владельца технологий — США.

Помимо Javelin и Stinger, Киев получил в 2022 году от балтийской тройки более полусотни гаубиц калибра 105 и 155 мм, не менее 52 американских бронетранспортёров М113, а также четыре вертолёта Ми-8 и Ми-2.

Вся техника имела износ и планировалась к списанию из-длительного использования в армиях прибалтийских стран.
 
Согласно полученной информации, Украина также запрашивала у стран Балтии два транспортных вертолёта Ми-8МТ и Ми-17, но так и не получила их.

В списке поставок за 2022 год также значатся семь бронетранспортёров Mamba производства ЮАР, которые Украине поставила Эстония.
 
Напомним, в августе министр обороны Эстонии заявил, что программа Евросоюза по поставке снарядов украинской армии реализуется очень медленно — из 1 млн запланированных единиц реализовано только 226 тыс.

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