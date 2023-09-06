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Собянин объявил об открытии станций метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково»

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Станции московского метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» открылись, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» открыты!» — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сотни тысяч людей теперь смогут экономить на дороге до часа в день.

По его словам, открытие станций позволит разгрузить Киевское и Боровское шоссе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в ходе сооружения южного вестибюля строящейся станции «Новаторская» Троицкой линии метро строители приступили к монтажу вентиляционной ветки.

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