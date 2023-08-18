Бочкарёв: началось устройство вентиляционной ветки южного вестибюля «Новаторской» Троицкой линии метро
«На строящейся «Новаторской» Троицкой линии метро начался монтаж системы вентиляции в составе южного вестибюля, одновременно продолжается устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе», — сказал Бочкарёв.
По его словам, здесь уже уложено порядка 9 тыс. м трубопровода и выполнено свыше 5 тыс. м систем вентиляции.
«Помимо монтажа инженерных сетей ведётся архитектурная отделка служебной и пассажирской зоны, которая сегодня уже на высоком уровне готовности», — рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
Также он напомнил, что продолжается обустройство оборотных тупиков в составе станционного комплекса «Новаторская», а также монтаж верхнего строения пути в ранее пройденных тоннелях к соседним станциям Троицкой линии «Вавиловская» и «Университет Дружбы Народов».
«Параллельно строители приступили к частичному благоустройству прилегающей территории — на поверхности началась укладка асфальта», — сказал Кравцов.
В перспективе Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.