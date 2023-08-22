По новому участку метро проехали тестовые поезда до станции «Аэропорт Внуково»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что после открытия новых станций метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» впервые в России появится станция прямо в аэропорту.
На данный момент специалисты проверяют все системы, а после начнут накатку пути, добавил Ликсутов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в ходе сооружения южного вестибюля строящейся станции «Новаторская» Троицкой линии метро строители приступили к монтажу вентиляционной ветки.