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По новому участку метро проехали тестовые поезда до станции «Аэропорт Внуково»

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По новому участку Солнцевской линии метро проехали тестовые поезда от станции «Рассказовка» до станции «Аэропорт Внуково». Их планируют открыть в 2023 году.
По новому участку метро проехали тестовые поезда до станции «Аэропорт Внуково»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что после открытия новых станций метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» впервые в России появится станция прямо в аэропорту.

На данный момент специалисты проверяют все системы, а после начнут накатку пути, добавил Ликсутов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в ходе сооружения южного вестибюля строящейся станции «Новаторская» Троицкой линии метро строители приступили к монтажу вентиляционной ветки.

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