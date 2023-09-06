Собянин: в ДГКБ имени Сперанского ежегодно лечатся около 40 тысяч пациентов
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.
По его словам, в больнице действуют ожоговый детский центр по лечению термических травм, центр неонатальной нефрологии и диализа, а также работают более 1,5 тыс. сотрудников.
Мэр пожелал коллективу больницы успехов, назвав учреждение одним из ключевых детских стационаров Москвы.
«Ваш профессионализм — залог здоровья наших детей», — добавил градоначальник.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.