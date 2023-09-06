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Собянин: в ДГКБ имени Сперанского ежегодно лечатся около 40 тысяч пациентов

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детскую больницу имени Сперанского со 100-летием, добавив, что ежегодно в ДГКБ лечатся около 40 тыс. пациентов.
Собянин: в ДГКБ имени Сперанского ежегодно лечатся около 40 тысяч пациентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

По его словам, в больнице действуют ожоговый детский центр по лечению термических травм, центр неонатальной нефрологии и диализа, а также работают более 1,5 тыс. сотрудников.

Мэр пожелал коллективу больницы успехов, назвав учреждение одним из ключевых детских стационаров Москвы.

«Ваш профессионализм — залог здоровья наших детей», — добавил градоначальник.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

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