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Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов», — уточнил Мишустин.

Он отметил, что отрасль активно развивается.

По словам премьера, на данный момент в России модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, создаются новые логистические цепочки и многое другое.

Ранее Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником.

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