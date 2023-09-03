Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой отрасли с праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, обеспечивает добычу и экспорт углеводородов», — уточнил Мишустин.

Он отметил, что отрасль активно развивается.

По словам премьера, на данный момент в России модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, создаются новые логистические цепочки и многое другое.

Ранее Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником.