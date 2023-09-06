Путин 6 сентября встретится с главой Минприроды Козловым

Президент России Владимир Путин в среду, 6 сентября, встретится с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в течение дня у Путина запланирован ряд рабочих встреч, среди них совещание с Козловым.

«Достаточно обширная повестка дня в сфере ведения этого министерства, поэтому будет подробный разговор по текущим вопросам, связанным с деятельностью министерства», — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что на реализацию проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выделят 43 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.