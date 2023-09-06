Путин 6 сентября встретится с главой Минприроды Козловым
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Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в течение дня у Путина запланирован ряд рабочих встреч, среди них совещание с Козловым.
«Достаточно обширная повестка дня в сфере ведения этого министерства, поэтому будет подробный разговор по текущим вопросам, связанным с деятельностью министерства», — сообщил Песков.
Ранее стало известно, что на реализацию проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выделят 43 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.