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Путин 6 сентября встретится с главой Минприроды Козловым

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Президент России Владимир Путин в среду, 6 сентября, встретится с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.
Путин 6 сентября встретится с главой Минприроды Козловым
  • AP

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в течение дня у Путина запланирован ряд рабочих встреч, среди них совещание с Козловым.

«Достаточно обширная повестка дня в сфере ведения этого министерства, поэтому будет подробный разговор по текущим вопросам, связанным с деятельностью министерства», — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что на реализацию проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выделят 43 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.

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