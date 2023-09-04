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На реализацию проекта по оздоровлению Волги выделят 43 миллиарда рублей

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На реализацию проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» выделят 43 млрд рублей в 2023 и 2024 году, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
На реализацию проекта по оздоровлению Волги выделят 43 миллиарда рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам Абрамченко, на данный момент удалось снизить сбросы стоков в Волгу на 30% — с 3,17 до 2,2 куб. км в год. До конца 2024 года этот показатель должен быть снижен в три раза.

Также на данный момент расчищено более 1000 км и восстановлено 23 тыс. га водных объектов Нижней Волги. Это превышает 80% плана.

Вице-премьер также добавила, что 148,3 млрд рублей предусмотрено на риски, связанные со строительством и реконструкцией очистных сооружений. На данный момент на территории 15 субъектов завершено 93 мероприятия.

Ранее Абрамченко заявила, что в школах в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» планируется обсуждение темы, посвящённой экологии и заботе об окружающей среде.

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