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Нарышкин сообщил о редких, но регулярных консультациях с ЦРУ США

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Консультации между Службой внешней разведки России и ЦРУ США редкие, но регулярные, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
Нарышкин сообщил о редких, но регулярных консультациях с ЦРУ США
  • РИА Новости

«Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер. Профессиональный диалог, в принципе, полезен, в том числе для снижения международной напряжённости и сокращения недопонимания», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

Нарышкин также признал, что в разговоре тет-а-тет американским и другим визави не удаётся освободиться от идеологических клише.

В июле он сообщил о часовой телефонной беседе с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом в конце июня, в ходе которой стороны «думали и рассуждали, что делать с Украиной».

В середине ноября 2022 года сообщалось, что Бёрнс встречался с Нарышкиным по вопросам ядерных рисков. В январе 2023 года глава СВР заявил, что его новая встреча с американским коллегой возможна.

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