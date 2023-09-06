Нарышкин сообщил о редких, но регулярных консультациях с ЦРУ США

Консультации между Службой внешней разведки России и ЦРУ США редкие, но регулярные, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер. Профессиональный диалог, в принципе, полезен, в том числе для снижения международной напряжённости и сокращения недопонимания», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

Нарышкин также признал, что в разговоре тет-а-тет американским и другим визави не удаётся освободиться от идеологических клише.

В июле он сообщил о часовой телефонной беседе с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом в конце июня, в ходе которой стороны «думали и рассуждали, что делать с Украиной».

В середине ноября 2022 года сообщалось, что Бёрнс встречался с Нарышкиным по вопросам ядерных рисков. В январе 2023 года глава СВР заявил, что его новая встреча с американским коллегой возможна.