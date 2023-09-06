Минсельхоз: Россия с начала года экспортировала продукции АПК на $28 млрд
- РИА Новости
«На сегодня мы уже поставили продукции АПК за рубеж на $28 млрд... Рассчитываем, что по итогам года Россия вновь подтвердит статус нетто-экспортёра продовольствия», — цитирует его ТАСС.
По его словам, это почти на четверть превышает показатели аналогичного периода 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Московской области направили 3,3 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей с начала 2023 года, или 65% от годового плана.