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Минсельхоз: Россия с начала года экспортировала продукции АПК на $28 млрд

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Россия с начала 2023 года экспортировала продукции АПК на $28 млрд, сообщил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.
Минсельхоз: Россия с начала года экспортировала продукции АПК на $28 млрд
  • РИА Новости

«На сегодня мы уже поставили продукции АПК за рубеж на $28 млрд... Рассчитываем, что по итогам года Россия вновь подтвердит статус нетто-экспортёра продовольствия», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это почти на четверть превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области направили 3,3 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей с начала 2023 года, или 65% от годового плана.

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