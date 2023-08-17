В Подмосковье направили 3,3 млрд рублей на поддержку АПК с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов, поддержка охватывает 18 видов субсидий, по семи видам которых средства перечислены в полном объёме.
Ежегодно в области финансовую помощь получают около 300 сельхозпроизводителей. Всего в 2023 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья предоставит 5,1 млрд рублей для поддержки АПК по 32 видам субсидий.
Ранее сообщалось, что в Севастополе направили 712 млн рублей на развитие сельского хозяйства.