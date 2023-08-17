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В Подмосковье направили 3,3 млрд рублей на поддержку АПК с начала года

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В Московской области направили 3,3 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей с начала 2023 года, или 65% от годового плана.
В Подмосковье направили 3,3 млрд рублей на поддержку АПК с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов, поддержка охватывает 18 видов субсидий, по семи видам которых средства перечислены в полном объёме.

Ежегодно в области финансовую помощь получают около 300 сельхозпроизводителей. Всего в 2023 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья предоставит 5,1 млрд рублей для поддержки АПК по 32 видам субсидий.

Ранее сообщалось, что в Севастополе направили 712 млн рублей на развитие сельского хозяйства.

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