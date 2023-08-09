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В Севастополе направили 712 млн рублей на развитие сельского хозяйства

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В Севастополе прошло аппаратное совещание, на котором обсудили реализацию мер по господдержке предприятий АПК в первом полугодии. В 2023 году объём финансирования госпрограммы по развитию сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов составил более 712 млн рублей, что на 43% больше, чем годом ранее.
В Севастополе направили 712 млн рублей на развитие сельского хозяйства
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Активно поддержкой пользуются не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Господдержка позволила осуществить закладку новых виноградников, обновить сельхозтехнику, установить шпалеру, компенсировать расходы на внесение удобрений, приобрести оборудование для производства вина», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, также проработан вопрос с Росрыболовством и Минсельхозом России о дополнительных мерах федеральной поддержки рыбодобывающей отрасли.

Ранее сообщалось, что в Крыму намолотили свыше 2 млн т зерновых и зернобобовых культур.

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