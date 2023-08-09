В Севастополе направили 712 млн рублей на развитие сельского хозяйства
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
«Активно поддержкой пользуются не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Господдержка позволила осуществить закладку новых виноградников, обновить сельхозтехнику, установить шпалеру, компенсировать расходы на внесение удобрений, приобрести оборудование для производства вина», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, также проработан вопрос с Росрыболовством и Минсельхозом России о дополнительных мерах федеральной поддержки рыбодобывающей отрасли.
Ранее сообщалось, что в Крыму намолотили свыше 2 млн т зерновых и зернобобовых культур.