В Севастополе направили 712 млн рублей на развитие сельского хозяйства

В Севастополе прошло аппаратное совещание, на котором обсудили реализацию мер по господдержке предприятий АПК в первом полугодии. В 2023 году объём финансирования госпрограммы по развитию сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов составил более 712 млн рублей, что на 43% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Активно поддержкой пользуются не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Господдержка позволила осуществить закладку новых виноградников, обновить сельхозтехнику, установить шпалеру, компенсировать расходы на внесение удобрений, приобрести оборудование для производства вина», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, также проработан вопрос с Росрыболовством и Минсельхозом России о дополнительных мерах федеральной поддержки рыбодобывающей отрасли.

Ранее сообщалось, что в Крыму намолотили свыше 2 млн т зерновых и зернобобовых культур.